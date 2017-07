Naine lubas parimal sõbrannal katsetada voodirõõme enda poiss-sõbraga!

Ennekuulmatu Los Angelese youtuber Lena The Plug laadis üles video, kus seletab, miks kutsus enda parima sõbranna tema ja Adamiga voodisse. «Ma usaldan Emilyt ja mõtlesin, et see võiks naljakas olla,» rääkis ta rahulikult, «tüdrukud jagavad üksteisega voodilugusid, me räägime teineteisele kõike. Emily on isegi näinud pilti mu mehe fallosest.» Videoklipil on 7 miljonit vaatamist ja see on toonud kaasa suure diskussiooni, kus vaatajad mõtisklevad, kas see on ikka päris normaalne.

Klipis «Lasin enda parimal sõbrannal seksida enda poiss-sõbraga» saab näha, kuidas Lena ühes parima sõbranna Emilyga valmistuvad tegevuseks tekiilat juues, naised tunnistavad, et on ka varem grupiseksi harrastanud ning otsustasid nüüd Lena poiss-sõbra peenist jagada. «Olen temaga koos olnud paar kuud ning me oleme seksuaalselt väga avatud meelega. Võõrast tüdrukut juurde võtta poleks mitte midagi, ent enda parim sõbranna kampa võtta on üsna vastuoluline,» seletab videoblogija

Seejärel saabub õhtu staar Adam ning teatab, et ka tema on üllatunud võimalusest seksida kolmekesti. «Teate, ma ei suuda aru saada, kuidas mu elu on jõudnud siia välja. Asi ei ole tegevuses endas, vaid just selles, et teen seda nii ilusate tüdrukutega,» räägib Adam kaamerasse. Seejärel lülitatakse kaamera välja, et tegevust alustada.

Vaatajad on klipi suhtes olnud pigem negatiivsed, küsides, kas selline asi on videokeskkonnas lubatud ja arutledes, et on kahju mõelda, kuidas naised sellise otsuseni üldse jõudsid. Lena The Plug on üsna omamoodi tegelane, nimelt kuulutas ta aasta alguses, et kui ta saab miljon jälgijat, avaldab ta endast pornograafilise sisuga video.