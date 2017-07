Land Rover süüdistab Victoria Beckhamit, kes kuulutab, et disainis autofirma erimudeli!

Auto maailmaesitlusel teatas Beckham: «Disainisin auto, millega ise tahaksin sõita, millega ka David tahaks sõita.» Eelmisel nädalal teatas McGovern aga, et naine ei ole mingi autodisainer: «Tema ei mõelnud välja auto disaini. Mina olen autode kujundamise kohta unustanud rohkem, kui tema sellest üldse midagi teab! Autodisaineriks saamine võtab aastaid!»

«Kui me läksime Hiinasse seda esitlema, teatas ta terve maailma pressile ja alustas juttu, rääkides, et tema on auto disaini autor. Ma ütlesin joonelt, et see ei olnud osa sinu tekstist. Ta lihtsalt vabandas, et ta ei mõelnud seda nii,» meenutab tige Roveri boss. Nimelt paluti naisel panna enda nimi lihtsalt autole, millel on temalikud elemendid. Näiteks lisati 80 000 naela maksvale autole matid värvid, vintage-stiilis nahkistmed, mohäärist detailid ja nahast pagasikomplekt. «Me pole kunagi öelnud, et tema disainis selle auto. Inimesed lihtsalt arvasid nii.» Nimelt ütles proua Beckham ühes intervjuus, et ta ei anna lihtsalt asjadele enda nime: «Tahtsin käised üles keerata ja tööle asuda. Ma ei anna lihtsalt ühelegi asjale enda nime, vaid olin väga haaratud protsessi.»

Stiiliikooni sellised laused ajavad McGoverni ka pärast viite aastat marru, hiljutises intervjuus teatas mees, et ei kavatse enam Beckhamiga töötada: «Ma ei taha temaga pärast seda koostööd teha.»

Land Roveri kõneisiku sõnul on aga kõik koras nagu Norras: «Kolm aastat väldanud projekt lõppes mõlema osapoole jaoks edukalt ja see oli loominguliselt väga edukas. Proua Beckham on osa Land Roveri perest!»

