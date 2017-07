12-aastane poiss kaotas 10-meetriselt kaljult vette hüpates peaaegu oma elu!

Pildid jahmatavast sündmusest püüdis pildile Carole Zimmerman, kes juhuslikult oli saarel jalutamas. 64-aastane pensionil õpetaja oli poiste hulljulgusest šokeeritud ning alles pilte töödeldes nägi ta, kui lähedal poiss surmale oli. «Kamp poisse tegid seal vettehüppeid, mina vaatasin neid ja tegin pilte. Ühel poisil polnud piisavalt julgust, et vägitegu teha, ent teised agiteerisid teda. Poiss hüppaski ja kogemata läks ta kõht ees. Teised hüppasid kaljust kaugemale, ent tema läks lihtsalt otse alla. See oli hirmus, ma olin täiesti šokeeritud nende tegevusest. Kui ma koju läksin ja pilte vaatasin, nägin, et üks neist oleks napilt enda pea vastu kaljut ära löönud.» Naine kirjeldas, kuidas too poiss tuli veest välja ning oli ilmselgelt vapustatud. «Soovin, et teaksin, kes see poiss on, et saaksin talle näidata, kui napilt ta pääses,» rääkis õpetajanna, «nad olid nii noored ja täitsa ihuüksi ilma täiskasvanuteta. Mul turgatas alles hiljem pähe, et oleksin võinud kellegi surma pildistada.» Zimmerman loodab, et fotod näitavad, kui ohtlik kaljult vette hüppamine on!

Trend teha ohtlikke vettehüppeid on Suurbritannias 10 aasta jooksul tapnud 20 inimest ning 60 on saanud ohtlikke vigastusi. Vaata pilte antud sündmusest DailyMailist.