Ryanair tegi puhkajatele hirmsa üllatuse!

Säästulennufirma lennuk oli teel Fuerteventuralt Kanaaridelt tagasi reede pärastlõunal ning kaadrid filmis pardal olnud Craig, kes need ka Youtube’i postitas. Mees lisas video juurde kommentaari: «Piloot püüdis vägisi lennuki üle kontrolli saada, ma pole kindel, kas ta maandus liiga kiiresti või liiga kõrgelt, ent lennuk põrkus maapinnalt tagasi. Võimalik, et ta oli ka liiga aeglane, mistõttu lennuk justkui kukkus taevast alla. Ma ei oska öelda, kuna ma ei tea lennuki kiirust ega kõrgust sel hetkel. Kui me lennurajale saime, pidi piloot tegema üliinimlikke pingutusi, et lennuki üle kontroll saavutada. Lennuk viskas reisijaid vasakule-paremale, et tasakaalu hoida. Ma olen lennanud palju, et see oli esimene kord, kui ma arvasin, et midagi juhtub.»

Lennufirma kõneisiku sõnul oli maandumine küll tuuline, ent muidu turvaline ja harilik.