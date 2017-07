Heaolu festivalil oleneb paljustki Sinu sõpradest, kellega suurel muusikafestivalil lahku lüües nagu Positvus on igipõline küsimus, kus me kokku saame, kuidas me teineteist üles leiame? Uurisime festivalikülastajatelt, millised on nende nipid ja trikid festivalil, et oma sõbrad üles leida.