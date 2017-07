Galerii: Eesti armastatuim näitleja Raivo E. Tamm tähistab 52. sünnipäeva

Raivo E. Tamm ütles möödunud aastal Kroonikale antud intervjuus, et tegemist on tema parimate aegadega ja ta loodab, et veel paremad ajad on alles ees.

«Kui vaid tervist jaguks! Ma kurbusega näen, kui vähe on Eesti teatris vanu mehi. Mulle selline asi ei meeldi, kui etendustes pannakse noorele mehele hall parukas pähe ja habe ette – selles rollis võiks päriselt olla vanem mees,» arvas ta.