Video! Vaata, kuidas naine käivitas selfitades doominoefekti ja hävitas 200 000 dollari eest kunsti

Los Angelese galeriis The 14th Factory pandi püsti installatsioon «Hypercaine», mille mõte pidi olema pakkuda suurepärast tausta selfide tegemiseks, kirjutab kunstisait Hyperallergic. Paraku ei teadvustanud üks naisterahvas ümbritsevat piisavalt hästi ja lükkas pikali terve rea keraamilisi kroone.

Üks kunstnikest, kelle töid installatsioonis näha sai, väidab, et kahju oli väga suur. «Kolm skulptuuri said jäädavalt kahjustada ja teised erineva tõsidusega... Hinnanguline kahju on 200 000 dollarit,» ütles kunstnik Gloria Yu.

Vaata turvakaamera videot! Nii mõnegi arvates võib tegu olla reklaamitriki või installatsiooni osaga.