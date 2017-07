Vahva klõps! Kas tunned ära, kes on pildil?

Rein Rannapi ooperi «Nurjatu saar» proovid on täies hoos. Tuntud poplauljatest tulvil ooper jõuab kahel korral lavale Saaremaa ooperipäevadel ning kantakse ette juba sellel nädalavahetusel. Tundub, et peaosades särav lauljanna Lenna Kuurmaa ja laulev koomik Kristel Aaslaid on korralikult rolli sisse elanud.