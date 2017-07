19-aastane eksvang kurdab, et keegi ei taha teda tätoveeringu pärast palgata

Endine vang postitas eelmisel nädalal Facebookis kohalikule tööpakkumiste lehele, et otsib tööd enda väikese tütre üleval pidamiseks: «Mulle väga meeldiks töötada, ent on üks asi, mis mind peatab – mul on naos tätoveering.»

Mark Cropp / /Caters News Agency/Scanpix

Kohalik meedia võttis nõnda värvika kujuga ühendust ning küsis, kuidas tal tööotsingutega läheb. «Üks tööandja ütles, et sellise näo pärast ta mind ei palkaks, ei heidaks mulle isegi teist pilku. Enamik inimesi lihtsalt naeravad mu üle,» kurvastas Cropp, «Ühel hetkel sai mul villand, et inimesed kujundavad arvamuse minu kohta vaid selle tätoveeringu najal. Seepärast otsustasingi pildi Facebooki panna, andmaks teada, et ma olen täiesti tavaline inimene ning mind ei tohiks hukka mõista välimuse pärast.»

Mark Cropp ja Taneia Ruki / /Caters News Agency/Scanpix

Cropp pandi vangi 2015. aastal, kui relva ähvardusel toime pandud röövi eest. Nimelt tahtis ta ühele turistile kanepi pähe midagi muud maha müüa, ent kui ostja aru sai, et teda petta tahetakse, tahtis ta tehingut katkestada. Seepeale haaraski Cropp noa ja võttis turisti raha ära.

Mark Cropp politseifotol / /Caters News Agency/Scanpix

Naljakal kombel sattus Cropp samasse kongi, kus ta vend juba ees ootas, ning just vend soovitaski tal teha tätoveering, et teised vangid ei tülitaks. Tätoveering lõuajoonel pidi olema selline väike ja armas, ent kuna vennad hakkasid kahekesti vanglas aetud puskarit jooma, läksid nad joonistamisega üle piiri. Croppi tööotsingute postitus on Facebookis saanud rohkelt vastukaja, kus inimesed kiidavad teda julguse eest, ent kas ta tänu sellele ka töö leiab, näitab aeg.

Mark Cropp / /Caters News Agency/Scanpix

Mark Cropp / /Caters News Agency/Scanpix