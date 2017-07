Mis on Gigi Hadidi pärisnimi?

Vogue'i kuulus videorubriik «73 küsimust», kus on eelnevalt osalenud Selena Gomez, Sarah Jessica Parker, Victoria Beckham, Kendall Jenner, Daniel Radcliffe ja paljud teised maailmakuulsad nimed. Gigi Hadidi videointervjuust saad teada, nii naise töö, perekonna ja armuelu kohta. Näiteks on naisel hollandlannast ema, ta on tegelenud nii poksimise, ratsutamise kui võrkpalliga ning armastab igaüht enda kallima Zayni tätoveeringut, lisaks on tema pärisnimi hoopis Jelena, ent keegi teda niiviisi ei kutsu.