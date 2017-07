Miks Donald Trump Jr kannab «Ristiisa» tegelase järgi hüüdnime Fredo?

Washington Posti teatel kaitses 39-aastane Trump Jr end öeldes, et 2016. aastal New Yorgis Trump Toweris toimunud kohtumisel ei juhtunud tegelikult mitte midagi ja ta ei saanud mingit kasulikku infot.

Donald Trump Jr / CARLOS BARRIA/REUTERS/Scanpix

Juba enne valimiskampaania algust hakkasid liikuma jutud, et Venemaa üritab USA presidendivalimisi mõjutada ning venelased näevad USA presidendina pigem Donald Trumpi, mitte Hillary Clintonit. USA meedia teatel oli Clintonit puudutava materjali jagamine osa Vene abist, et Trump saaks valimisvõidu.

Donald Trump / Gonzalo Fuentes/Reuters/Scanpix

USA meediaallikate arvates on Trump jr nagu «isa suust kukkunud», kuna ta on nüüd ka ise skandaalne ja võib olla «harjutab kätt» poliitikasse minekuks. Ametlikult on ta ärimees, kes koos vend Eric Trumpiga juhib oma isa suurt äriimpeeriumi, kuid on täheldatud, et kulisside taga on ta ka poliitiline niiditõmbaja.

Donald Trump Jr / RICHARD DREW/AP/SCANPIX

Ta õde Ivanka Trump ja õemees Jared Kushner seevastu on avalikult Donald Trumpi Valge Maja «õukonnas», olles tema nõunikud.

Ivanka Trump ja tema abikaasa Jared Kushner Washingtonis ballil. / Evan Vucci/AP/Scanpix

Lisaks Venemaa skandaalile on Trump Jr varasemast mitmeid möödalaskmisi.

Donald Trumpi arvates on valgete ülemvõimu eest võitlev Ku Klux Klan õigel teel ja Donald Trump Jr sõnas ühes raadiointervjuus, et tegemist on vajaliku rühmitusega.

Donald Trump Jr tekitas skandaali ka sellega, et võrdles Süüria põgenikke Skittles kommidega.

«Kui mul oleks kausitäis Skittles komme ja ma ütleksin, et sadade kommide seas on kolm, mis tapavad, kas sööksid neid komme? See võrdlus sobib Süüria põgenikekriisi kohta,» teatas Donald Trump Jr Twitteris.

Valge Maja nõunike sõnul on presidendi poeg nende jaoks paras peavalu ja ta tekitas probleeme ka valimiskampaania ajal. Nii nagu Trump ees, ei hooli ka Trumpi poeg õigest ja adekvaatsest infost ja faktidest.

Läbikukkumiste ja ignorantsuse tõttu kutsutakse Donald Trump Jr poliit- ja majandusringkondades «Ristiisa» tegelase Fredo Corleone järgi hellitavalt Fredoks.

Filmidest on teada, et Fredo Corleone üritab aidata, kuid keerab «paraja supi kokku», sattudes maffiaklanni juhi Vito Corleone ebasoosingusse.

Kaader filmist «Ristiisa 2». Pildil Frederico (Fredo) Corleone, keda kehastas John Cazale / wikipedia.org.

Donald Trump Jr oli oma vanemate Donald Trumpi ja Ivana Trumpi lahkumineku ajal 12-aastane. Ta saadeti Pennsylvaniasse Pottstowni internaatkooli, selt edasi viis ta tee Pennsylvania ülikooli, kus õppis majandust.

Donald Trump Jr, kelle vara suurus on väidetavalt 50 miljonit dollarit, räägib korralikult tšehhi keelt, kuna ta veetis osa oma lapsepõlvesuvesid Tšehhimaal vanavanemate juures.

Ta on alates 2005. aastast abielus modell Vanessa Haydoniga, paaril on viis last.

Donald Trump Jr ja ta naine Vanessa Haydon / mavrixphoto.com/mavrixphoto.com/Scanpix

Donald Trump Jr teatel õpetas isa Donald Trump talle, ta vennale Ericule ja õele Ivankale juba siis, kui nad olid lapsed, et tuleb pingutada ja nutikas olla, kui tahad edu saavutada.