Kendrick Lamar: «Mulle ei meeldi, kui minu muusikat liigitatakse kuidagi.»

Inimestele läheb enim hinge räppari ausad sisekaemused, mis on ka lüürilisena kristallselged. Näiteks peetakse eelmist albumit «To Pimp a Butterfly» suisa neurootiliseks, kuna mees jutustab oma kartustest kaotada kuradile, vedada alt oma kodulinna ja muutuda samasuguseks nagu Tupac. Nimelt eraldas varalahkunud räpparile tema loomingu eest sülle kukkunud kuulsus ja rikkus ta oma perekonnast ja kogukonnast.

30-aastasena andis Lamar välja oma viimase albumi «Damn», mille esitlustega ta hetkel ka ringi tuuritab. Mees salvestas kauamängiva ihuüksi ning selle sõnum on tuua igaühele tugevust ja heaolu. «LeBron James, mina või mu naabrite laps – meil kõigil on samasugused mured ning oma loominguga üritan inimesi ühendada,» rääkis mees hiljutises intervjuus ajakirjale Interview.

Lamar mõtiskleb intervjuus, kas ja kuidas saab räpis minna üle piiri. Nimelt pöörab räppar suurt rõhku, mis sõnumi kuulajaskond tema muusikast leiab. «Lõppude lõpuks pole see muusika minu jaoks, vaid inimestele, kellel on mured ja kes tahavad leida kedagi, kes elab samu asju läbi.

Mehe sõnul oli parim otsus tema elus minna tagasi kodulinna Comptonisse pärast tuuritamist ja erinevate kultuuridega tutvumist. «Kõik liikus nii kiiresti. Parim otsus oli seega minna tagasi Comptonisse, et taas kohtuda inimestega, kellega koos ma üles kasvasin,» räägib Lamar kuulsusega harjumisest, samas kõneleb ta sama ka esiisade maast, «tänapäeva ühiskonnas ei unista me Aafrikast, aga kui ma seal maandusin, sain ma kohe aru, et see ongi kodu.»

Veel räägib intervjuu päriselul põhinevast laulust «Ducky», mille lugu räägib Lamari isast, ning ka sellest, kuidas räpparile tegelikult ei meeldi, kui tema loomingut liigitatakse kuidagi või seletatakse lahti: «Olen artistina arenenud. Saan nüüd aru, et minu ainus missioon on eneseväljendus. Tahan, et inimesed kuulaksid minu muusikat ning võtaksid selle endaga kaasa.»

