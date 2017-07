Video: «Elavad surnud» võtetel sai dublant raskelt vigastada

Fox News andmetel teatasid sarja produtsendid, et sarjas osalev tuntud kaskadöör John Bernecker sai võtete ajal raskelt vigastada, ta viidi kiirkorras Atlanta haiglasse ning võtted katkestati.

Kaskadöör John Bernecker / imdb.com

Käsil on «Elavate surnute» kaheksanda hooaja võtted, mis toimuvad Georgia osariigi pealinnas ja selle lähedases Fultoni maakonnas.

USA meedia teatel kukkus Bernecker selle nädala võtetel kuue meetri kõrguselt alla, lüües pea vastu asfalti ja saades koljuluumurru.

Atlanta peahaigla arstid kinnitasid Berneckeri ravile toomist ja ta intensiivravile paigutamist.

Berneckeri elukaaslane Jennifer Cocker teatas juhtumist Facebookis ja küsis, miks filmimeeskond ei suutnud tagada turvalisust.

«John vajab nüüd parimaid arste ja neurokirurge, loodame et ta paraneb. Temaga juhtunu on ebaõiglane,» kirjutas naine sotsiaalmeedias.

Filmilehekülgede kohaselt on Bernecker osalenud paljudes filmides kaskadööri ja dublandina, kaasa arvatud «24: Legacy» ja «The Fate of the Furious».

«Elavad surnud» on USA õudusdraamasari, mis põhineb Robert Kirkmani, Tony Moore’i ja Charlie Adlardi samanimelisel graafilisel novellil.

kaader seriaalist «Elaval surnud». Pildil Michael Rooker ja Andrew Lincoln (paremal) / Anonymous/AP/Scanpix

Sarja peategelaseks on väikelinna asešerif Rick Grimes (Andrew Lincoln), kes ärkab haiglas kuudepikkusest koomast ja avastab end keset postapokalüptilist maailma, mille on vallutanud zombid. Ta asub ellujäänud inimestega zombide vastu võitlema.

Kaader seriaalist «Elavad surnud». Pildil Andrew Lincoln ja zombid / Kuvatõmmis/Youtube

Kaader seriaalist «Elavad surnud» / Kuvatõmmis/Youtube