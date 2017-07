Video: kummitusküttide väitel tabasid nad momendi, mil Vana-Egiptuse preester Nesyamun sarkofaagi tagasi läks

Kummituskütid Sean Reynolds ja Rebecca Palmer said loa salvestada muuseumis öisel ajal toimuvat. Muuseumis on hulk Vana-Egiptuse muumiaid, kaasa arvatud 3000 aastat tagasi surnud preester Nesyamun.

Ühendkuningriigi Leedsi muuseumi preester Nesyamuni kohta käiv info / leeds.gov.uk

Paaril, kes teeb Leedsis kohalikule televisioonile saatesarja paranormaalsest, oli muuseumis filmimiseks kaasas tänapäeva tipptehnoloogia, mis võimaldas jäädvustamist pimedas.

Videokaader Ühendkuningriigi Leedsi muuseumist / Kuvatõmmis/Youtube

Reynoldsi sõnul jäädvustas nende kaamera tumeda kuju, kes jalutas sarkofaagi poole ja kadus sinna sisse.

«Kui me saatevideot kokku lõikasime, märkasime kummalist tumedat kuju. Kujul oli peas mingi kõrge peakate ja ta liikus preester Nesyamuni sarkofaagi suunas. Olen veendunud, et tegemist oli selle preestriga, kes käis sarkofaagist väljas,» lausus inglane.

Videokaader Ühendkuningriigi Leedsi muuseumist / Kuvatõmmis/Youtube

Reynoldsi teatel on Leedis muuseumi töötajad hiliõhtusel ja öisel, kuid vahel ka päevasel ajal puutunud kokku seletamatute asjadega.

Sean Reynoldsi sõnul puutus ta kummitusega esmakordselt kokku 15-aastasena. Ta oli kodus voodis magamas, kui järsku üles ärkas ja nägi oma voodil istumas metsamehe riietes suurt meest. Ta ehmatas, hakkas karjuma ja kummitus kadus.

Tõsisemalt hakkas ta kummituste fenomeni uurima aastaid hiljem, kui oli koos oma naise Rebeccaga. Nad töötavad telealal ja hakkasid tootma paranormaalsetest nähtustest rääkivaid saateid.

Vana-Egiptuse preestri Nesyamuni muumia jõudis Leedsi muuseumisse 1823. aastal ja seda peetakse Ühendkuningriigis olevatest Egiptuse muumiatest üheks huvitavamaks.

Vana-Egiptuse preestri Nesyamuni pea rekonstruktsioon / leeds.gov.uk

Leedsi muuseumi esindajate sõnul on Nesyamun, kes tegutses vaarao Ramses XI (valitses 1113–1085 eKr) ajal, nende üks populaarsemaid eksponaate.

Egüptoloogide teatel on Nesyamun nimetatud ajastust üks väheseid muumiaid, kelle kohta on täpsed andmed. Preester maeti nahast rõivastuses, millel on hieroglüüfid Ramses XI kohta. See viitab, et ta oli vaarao õukonnas tähtsal positsioonil. Ajaloolistel andmetel oli Nesyamun preester Karnaki templikompleksis.