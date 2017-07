Videod: kes tekitab maailma eri paikades taevasse musti ringe?

Neid «taevaringe» on nähtud Venemaal Siberis, USA Keskläänes, mitmel pool Euroopas, Aasias ja Austraalias, edastab news.com.au.

Tume ring taevas / Kuvatõmmis/Youtube

Sotsiaalmeedias ringide fotosid ja videoid näinute sõnul on need nagu 2016. aasta filmist «Arrival», milles Maad külastavad tulnukad kasutavad suhtlemiseks ringe.

Tume ring taevas / Kuvatõmmis/Youtube

Ringe näinud on neid seostanud lennukitega, kuid ka tulekahjudega ning ringide piirkonna politsei ja tuletõrje on saanud kodanikelt kummaliste «suitsuste» tumedate ringide nägemise kohta infot.

Tume ring taevas / Kuvatõmmis/Youtube

Sel nädalal nägid taevas tumedat ringi Ühendkuningriigis Birkenshaw' lähedasel maanteel sõitnud 22-aastane Kimberley Robinson ja ta elukaaslane, 26-aastane Danny Cooper. Noored arvasid, et see võis tekkida tulekahjust ja nad helistasid tuletõrjesse. Lääne-Yorkshire’i tuletõrje teatas neile, et nad ei ole väljakutset saanud ja kuskil tulekahju ei ole.

Musta ringi nähti taevas ka USAs Missouris, seal arvati, et see tekkis ilutulestiku tagajärjel.

Varasemast on teada sadu juhtumeid, milles ootamatult on taevasse tumedad ringid ilmunud. Venemaal Siberis Novosibirskis nähti ebatavalist ringi aprillis.

Tume ring taevas / Kuvatõmmis/Youtube

Vandenõuteoreetikud, ufoloogid ja osa sotsiaalmeedia kasutajatest on veendunud, et tegemist on millegi maavälise ja üleloomulikuga.

Ufouurija Nick Pope on seisukohal, et ringidele on olemas loogiline seletus.

«Ringifenomeni on üritatud selgitada ufode, tulnukate, teistesse dimensioonidesse viivate portaalide ja sarnase abil, kuid minu arvates on tegemist maise ja loogilisega. Selline suitsuring võib tekkida pürotehnikat kasutades. Suitsuringi saab tekitada, kui ümaras objektis toimub plahvatus ja suits võtab objekti kuju. Suitsuringi nägemise paikades tuleks uurida, kas seal on toimunud vabaõhufestivale, millel on kasutatud pürotehnikat,» selgitas Pope.