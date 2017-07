Anu Saagimi ja Telegrami peatoimetaja suhtes on alustatud väärteomenetlust!

Võtsime ühendust politsei pressiesindajaga, et uurida, kaugel on Õhtulehe loovjuhi Anu Saagimi, Telegrami peatoimetaja Mariann Joonase ja teiste saatekülaliste «kanepiprotsess».



Politsei pressiesindaja andis teada, et hetkel on alustatud menetlust: «Esialgu kutsutakse antud isikud vestlustele, et uurida tausta. Mis toimingud ette võetakse, selgub pärast seda.»

