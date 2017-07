Parimad rula, BMX ja trikitõukeratta võistlejad kohtuvad Pärnus!

Tuntuimad nimed, keda Pärnusse vaatama tulla on Tartu BMX kutt Andres Lainevool, kes on sõitnud suurvõistluste finaalis nagu “Simple Session” ja samuti osalenud maailmatasemel “Fise” festivalil. Andres Lainevool on samuti eelmise aasta Kuldrula võitja.

Rula arvestuses kindlasti sõitja keda vaatama tulla on Eesti üks tehnilisem ja parima sõidustiiliga kutt Tallinnast Toomas Seppänen.

Kuldrula kõige noorem ala on trikitõukeratas, mis on nii Eestis kui ka kogu maailmas üha enam populaarsust koguv spordiala. Kindlasti tasub festivali külastajatel hoida silm peal Soome noorel “pro” statusega sõitjal Kassu Palén’il. Kutt on vaid 19-aastane ja teeb maailmas juba suuri tegusid.