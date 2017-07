Beyonce kaksikud 1-kuused: naine näitas lapsi viimaks avalikkusele!

Tundub, nagu oleks Beyonce juba kuu pärast sünnitamist taas ideaalses vormis, pildil on tal seljas lendlev lilleline kleit ja pikk sinine loor, Sir Carter ja Rumi näevad ema süles välja imearmsad.

Esimene pilt Beyonce kaksikutest / Instagram

Naise lastenäitamispostitus meenutas kangesti tema jaanuarikuist pilti, kus naine teatas rasedusest. Too postitus oli nii populaarne, et sellest sai enim meeldimisi kogunud Instagrami pilt läbi aegade. Rekordi purustanud pilt näitab lauljannat naitamas beebikõhtu, olles riietatud vaid pesusse ja loori. «Me tahame jagada enda armastust ja rõõmu. Meid on kahekordselt õnnistatud. Oleme ülimalt tänulikud, et meie perekond kasvab kahe liikme võrra, ning täname teid kõiki heade soovide eest,» kirjutas naine pildi alla.

Beyonce ootab kaksikuid / Scanpix / DC

Kahtlused, et laste nimed on Sir Carter ja Rumi tulenesid nendele nimedele registreeritud patentidest. Kuu aega tagasi tuli välja, et pea kohe pärast sünnitust andis Beyonce ja Jay Z ühine ettevõte sisse avalduse nimede patenteerimiseks. Mõlemad nimed on üsna haruldased, kuivõrd Sir on ju harilikult viisakas tiitel mehe nime ees. Rumi aga on jaapani tüdrukunimi.

Lisaks kasikutest õele ja vennale on muusikute peres kasvamas ka 5-aastane tütar Blue Ivy, Beyonce ja Jay Z on abielus olnud alates 2008. aasta aprillist.