Pildid ja video: USA politsei üritab lahendada nelja noore mehe kadumist

The Washington Posti andmetel on politsei nüüdseks leidnud ühe mehe surnukeha, tegemist on 18-aastase Dean Finocchiaroga, kuid kadunud on veel 22-aastane Mark Sturgis, 21-aastane Tom Meo ja 19-aastane Jimi Tar Patrick.

Pennsylvanias kadunud mehed: 18-aastane Dean Finocchiaro, 21-aastane Tom Meo, 19-aastane Jimi Patrick ja 22-aastane Mark Sturgis / Handout/Reuters/Scanpix

Sturgis ja Meo kadusid möödunud reedel 7. juulil, Patrick jäi kadunuks juba 5. juulil.

USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) teatas eile, et Pennsylvania väikelinna Solebury lähedalt leiti haud, milles oli mehelaip ning uurimine näitas, et tegemist on Dean Finocchiaroga. Teiste kadunute kohta andmed puuduvad.

Politsei teatel leidsid nad 18-aastase Dean Finocchiaro surnukeha / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Sel esmaspäeval võeti juhtunuga seoses kinni 20-aastane Cosmo DiNardo, kelle elukohast leiti relv ja laskemoona. Politsei vabastas mehe, kui ta isa maksis ühe miljoni suurusest kautsjonist ära kümme protsenti. Sel kolmapäeval võttis politsei Dindaro taas vahi alla, kuna ta tekitas kahtlust, üritades müüa kadunud Tom Meo autot.

Cosmo DiNardo / Matt Rourke/AP/Scanpix

DiNardo advokaat sõnas meediale, et ta klient tunnistas seostust nelja mehe kadumise ja surmaga ning prokurörid peaksid sellega arvestama.

USA meedia teatel on Cosmo DiNardol, kes elab koos vanemate Antonio ja Sandra DiNardoga Bucki maamonnas farmis, diagnoositud depressioon ja kerge skisofreenia, mille tõttu ei käitu ta alati adekvaatselt ja võib olla agressiivne.

Pennsylvania politsei teatel jätkavad nad juhtumi uurimist võttes arvesse, et kahtlusalusel DiNardol on vaimse tervise probleeme.

Bucksi maakonna kohtunik Matthew Weintraub näitamas nelja kadunu fotot / Clem Murray/APScanpix