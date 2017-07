Pildid mja video: mis toimus USA presidendi ja Prantsuse esileedi vahel?

AFP teatel osalevad Donald ja Melania Trump täna 14. juulil Prantsusmaa rahvuspüha sündmusel Versailles’ palees.

USA president Donald Trump ja esileedi Melania Trump / POOL/REUTERS/Scanpix

USA president Trump on varem jäänud rahvusvahelisele meediale silma oma kummaliste kätlemiste ja embamistega, ka seekord ei olnud erand.

Eile võtsid Prantsuse president Macron ja ta naine Trumpid vastu, toimus kätlemine ja anti põsesuudlusi, kuid meedia esindajad panid tähele, et Donald Trumpi ja Brigitte Trogneux’ käepigistus oli ebatavaline.

Trumpi ja Trogneux' kummaline kätlemine / POOL/REUTERS/Scanpix

Trump üritas Prantsuse esileedile kätt anda, kuid prantslanna haaras Trumpi oma embusse ja andis põsemusi. Selle tagajärjel oli Trumpi ja Troxgneux’ üks käsi sõrmhaarangus, tegemist ei olnud täiesti kätlemise ega ka kallistamisega.

Väidetavalt olevat Trump Trogneux’le öelnud, et esileedi on kena ja heas sportlikus vormis. Sotsiaalmeedias ilguti, et kas Trump viitas sellega Prantsuse esileedi vanusele, mis on 64 eluaastat ja oli üllatunud, et naine ei ole «vormist väljas».

USA president Donald Trump ja esileedi Melania Trump / POOL/REUTERS/Scanpix

Prantsuse presidendi Macroni ja USA esileedi Melania Trumpi tervitamine ja viisakuste vahetamine kulges korrektselt ja tavapäraselt.

USA president Donald Trump ja esileedi Melania Trump / POOL/REUTERS/Scanpix

Moeloojate arvates meenutas USA esileedi Melania Trump oma soenguga mõnevõrra kuulsat Prantsuse näitlejannat Brigitte Bardot’d.

USA president Donald Trump ja esileedi Melania Trump / POOL/REUTERS/Scanpix

Brigitte Bardot / VINCENT AMALVY/AFP

Poliitikaasjatundjate arvates keskenduvad Trump ja Macron oma kohtumisel kahele teemale: Islamiriigi vastasele võitlusele ja Süüria sõja lõpetamise väljavaadetele.

USA president Donald Trump ja esileedi Melania Trump / POOL/REUTERS/Scanpix

Trumpi kummalist käepigistust märgati näiteks ka Saksamaal Hamburgis 7. – 8. juulini toimunud G20 kohtumisel. Meedias analüüsiti Trumpi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini käepigistust ning nenditi, et kuna Putini pöial oli Trumpiga käteldes peal, siis tema kontrollis olukorda.

Vladimir Putin ja Donald Trump / Michael Klimentyev/Sputnik/Scanpix

Trump oli enne G20 kohtumist visiidil Poolas, kus Poola esileedi Agata Duda ei võtnud Trumpi pakutud kätt, vaid läks esmalt USA esileedit Melania Trumpi kätlema ja alles siis kätles Trumpiga.

USA esileedi Melania Trump, USA president Donald Trump, Poola president Andrzej Duda ja Poola esileedi Agata Kornhauser-Duda / KRZYSZTOF BURSKI/imago/newspix/Scanpix

Trump ja Macron on varasemalt kohtunud ja kätelnud. Nende esmakohtumine leidis aset Brüsselis mais toimunud NATO kohtumisel, mil nad kätlesid tugevalt.

Prantsuse president Emmanuel Macron ja USA president Donald Trump / Scanpix

Meediasse jõudnud piltidelt oli näha, et Macron surus Trumpi kätt nii tugevalt, et USA presidendi käsi muutus valgeks. Trump üritas kätt ära tõmmata, kuid Macron ei lasknud lahti. Meedia teatast, et Macron surus Trumpi käe oma «kruustangide» vahele.