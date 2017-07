Jeremy Clarksoni tütar süüdistab isa enda kaaluprobleemides!

Enda sõnul polnud see mitte bulimia, vaid lihtsalt pidev õnnetu olek. Naise sõnul on osaliselt süüdi tema isa, kellelt ta sai kaasa kalduvuse tüsedusele. «Mu isa on hiiglaslik ja mul on osad tema geenid,» kirjutab ta enda raamatus «Can I speak to someone in charge?».

Raamatus kirjeldab Emily enda võitlusest kehakaaluga, öeldes, et tema tahe olla kõhn oli nii suur, et ta võrdles kooliajal enda keha nende klassikaaslastega, kelle puberteet polnud veel isegi alanud, ning soovis olla samasuguse kehaga nagu nemadki. Iga õhtu enne magamajäämist pani ta silmad kinni ja sõrmad risti ning soovis, et hommikul ärgates oleks ta kõhn. Päevasel ajal enda peegeldust nähes ma nutsin: «Iga päev vaatasin ennast peeglist ja tegin nägusid, vahel ka nutsin. Katsusin pidevalt enda kõhupekke vastikustundega.

Emily Clarkson / Instagram

Naine avaldab raamatus kirjad, mis ta on endale kirjutanud alates 13. eluaastast: «Ma ei nimetaks enda läbielatut buliimiaks, see oli lihtsalt pideva rahulolematuse ja kurvameelsusega kaasnev. Õnneks see oksendamine ei kestnud kaua ning lõppes enne, kui ma jõudsin sellest kellelegi rääkida või probleem süveneda. Seda juhtus mõnel korral, ent see pidev kurblikkus, ebakindlus ja enese keha vihkamine jäi minuga mitmeks aastaks. Ma isegi ei mäleta, millal see lõppes.

Kuigi nüüd kannab ta suurusnumbrit 36, leiab Emily, et ta ei saa kunagi olema sale: «Ma tean, et ma ei saa kunagi kõhnaks. Mu keha ei ole selleks loodud. Mu rinnadki on juba üsna suured. Kui ma teismelisena vaatasin enda palju saledamaid klassikaaslasi, ihaldasin olla samasuguse kehaga nagu nemad. Mulle ei tulnud pähe, et neil lihtsalt ei ole puberteet alanud, mistõttu pole neil ka puusa ega rinda. Nad olid ju lihtsalt pesulauad.»

Emily on pärinud ka oma isa krehvtise suuvärgi. Naisel diagnoositi mõni aasta tagasi gluteeniallergia, mistõttu peab ta järgima ranget dieeti, mida ta ei salli. Eriti hirmus on aga see, kui inimesed räägivad, et nad tahaksid ka olla allergilised nisu- ja piimatoodetele. «Olge vait! See on kõige solvavam asi, mida keegi saaks sulle öelda, samal tasemel ema solvamise ja kehakaalu kommenteerimisega.»

Emily on alates 17-aastasest saati ka internetitrollide kiusu ohver. «Inimesed rääkisid minust ainult sellepärast, et mu isa oli kuulus. Nad nimetasid mind pekikotiks ja järjekordseks ajudeta ebahuvitavaks kalamarjaks. Lisaks aasiti mind anonüümsete kommentaaridega, küsides, kas ma olen enda isa ära söönud. Ühel hetkel ma lõpetasin nende kommentaaride lugemise, sest need tekitasid minus soovi lukustada end tuppa ja ainumalt nutta. Mitte keegi ei vääri sellist kohtlemist, sealhulgas ka 17-aastane ebakindel mina.»