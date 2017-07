Taas püünel! Hannes Võrno astub üles suvelavastuses!

Selle absurdikomöödia tegevus toimub imepisikeses kolkakülas, mis on peaaegu välja surnud. Siiski elatakse seal priskelt igasuguste eurotoetuste najal, mida osavalt välja petetakse: kuritegelike jõukude vastu võitlemiseks, banaaniistanduse rajamiseks, olematult kiirteelt mahasõitude ehitamiseks, iibe tõstmiseks, olümpiastaadioni püstitamiseks jne. Petuskeem töötab ideaalselt, kuni üks Brüsseli ametnik saabub asja kontrollima, kuhu see raha kõik läheb ja mida selle eest tehtud on.

Vabaõhuetenduses löövad kaasa peale Võrno Anne Paluver, Raivo Mets ja Peeter Kaljumäe. Õhtulehele antud intervjuus räägib Kaitseväes ja missioonidel olnud mees, et väike teatripisik on temas alati olnud ja kui see viirusena jälle välja lööb, on tal rõõm taas teatris mängida, vahendab Õhtuleht.