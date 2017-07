Estoni Kohver kultusbändist 5MIINUST: lapsed vajavad piiblit, mitte saatana-Anu

5MIINUST, kes räpib alkoholist, narkootikumidest ja libudest, on Elu24-le üllatavalt kommentaari andes ise üllatunud: «Absoluutselt andestamatu. Oleme šokis.»

Anu Saagim suitsetab kanepit / Kuvatõmmis videost

Kohveri arvates tuleks kaamera ees kambaga suitsetanud Anu Saagimi karistuseks rakendada midagi rangemat kui noomimine. «Selliste kohutavate kuritegude tarvis tuleb taastada surmanuhtlus,» teatab räppar ja lisab: lapsed vajavad piiblit, mitte saatana-Anu.

12. juunil lahvatas meedias skandaal, kus ilmus Õhtulehes video Anu Saagimist ja seltskonnast, kes eetris avalikult kanepit suitsetasid. Tänaseks on Õhtulehe veebist video eemaldatud ja politsei on teinud avaliku pöördumise. Hiljem väitis Saagim, et tegu ei olnud kanepida.