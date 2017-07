Selgeltnägija Vanga soovitus kõigile naistele!

Bulgaaria pimedast selgeltnägijast Vangast, kes elas aastail 1911‒1996, on kirjutatud palju raamatuid ja talle on pühendatud hulgaliselt internetilehekülgi, millest mõned imetlevad selgeltnägijat sügava austusega, teised meenutavad oma olemuselt kõige enam kollast ajakirjandust kõige sinna juurde kuuluvaga, kolmandad aga püüavad tõestada, et kuulus Bulgaaria pime selgeltnägija oli lihtsalt väga kaval rahaahne petis ja lisaks sellele ehk ka eriteenistuste agent. Teadlased püüdsid Vangat uurida ja mõista ligi kolmkümmend aastat. Tema sõnu kirjutati üles ja kontrolliti hiljem, kogutud on tohutus mahus materjali.



Professor Georgi Lozanov korraldas sotsioloogilise küsitluse 7000 Vangat külastanud inimesele, mis tõestas, et 70% Vanga ennustustest täitusid.

Kui enamasti räägitakse ikka ja jälle sellest, mida Vanga maailmas toimuva kohta ette ennustas, siis tegelikult rääkis Vanga oma eluajal ka teistel teemadel nagu näiteks tervis, suhted, ilu. Naistele oli Vangal aga ühed olulised õpetussõnad:

Nimelt soovitab Vanga naistel õppida oma keha kuulama ja saama aru sellest, millal kehal on mugav ja millal mitte. Küsi endalt, enne kui sa midagi tegema hakkad, kas see tegevus meeldib sinu kehale ja kui keha saadab vastuseks signaali füüsilisest või emotsionaalsest ebamugavusest, siis peatu. Ära tee neid tegevusi, mis on vastuolus sinu kehaga, kirjutab Buduaar.

Vanga hakkas ennustama 30 aastaselt, pärast pikka transis viibimist. Vanga väitis, et saab informatsiooni mingi mitte-inimese hääle kaudu.