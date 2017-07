«Troonide mängu» staar Aidan Gillen paljastas, kuidas manipuleeriv Littlefinger sündis

49-aastase Gilleni mängitavat Littlefingerit peetakse selle sarja suurimaks ja julmimaks manipulaatoriks, kes on mitmel korral oma vastaseid omavahel tülli ajanud, edastab iltasanomat.fi.

Aidan Gillen / PHIL McCARTEN/REUTERS/Scanpix

Kaader sarjast «Troonide mäng». Pildil Sophie Turner ja Aidan Gillen / Helen Sloan/AP/Scanpix

Fox kanalil algab «Troonide mängu» seitsmes hooaeg 17. juulil ja siis saab näha, mida Littlefinger edasi teeb.

See tegelene on vaatajatele jäänud meelde ka oma hoolitsetud välimuse poolest, olles alati korralikult riides ja «lakutud» soenguga.

Gilleni teatel plaanisid sarja tegijad ta välimust algselt teistsugusena, kuid ta pakkus välja oma nägemuse ja see kiideti heaks.

«Kui me enne esimese hooaja võtteid riideid proovisime, meenus mulle Briti leiboristist poliitik Peter Mandelson,» sõnas näitleja.

Briti leiboristist poliitik Peter Mandelson / GLYN KIRK/AFP/Scanpix

63-aastas Mandelsoni tuntakse Ühendkuningriigis poliitilise manipulaatorina, kelle sõnad ja teod on olnud vastuolulised, ta sattus isegi oma parteikaaslaste põlu alla.

Peter Mandelson / TOBY MELVILLE/REUTERS/Scanpix

«Tahtsin, et minu tegelane Littlefinger eristuks teistest tegelastest. Nägin teda kindlakäelise ja täpse manipulaatorina, tahtsin, et see kajastuks ka tema välimuses,» selgitas staar.

Gilleni sõnul hoidis ta oma tegelaskuju luues just Mandelsoni ja tema tegevust silme ees.

Ta lisas, et 1990. aastate lõpul ja 2000. aastate alguses oli Mandelson kahe peaministri, Tony Blairi ja Gordon Browni valitsuses, kuid pidi korruptsioonis kahtlustatuna tagasi astuma.

«Mandelsoni kutsuti Pimeduse vürstiks. Leidsin, et see hüüdnimi sobib ka minu tegelasele Littlefingerile,» jätkas Gillen.

Mandelson sai Pimeduse vürsti tiitli 1980. aastatel, kui ta manipuleeris avalikkusega, et parandada leiboristide mainet.

Gilleni teatel võttis ta Littlefingerit luues eskujuks ka Itaalia renessansiajastu poliitiku, kaasaegse poliitikateaduse rajaja, kirjaniku ja sõjateoreetiku Niccolò Machiavelli (1469 – 1527), kelle kohaselt eesmärk pühitseb abinõu ehk eesmärk tuleb saavutada vahendeid valimata.

Niccolo Macchiavelli (1469 - 1527) / Topography/Scanpix

«Poliitikud on poliitikud ja nad jäävad alati manipuleerijateks. See kehtis minevikus, kehtib olevikus ja ka tulevikus,» lisas Gillen.