Kim Kardashian pani enda 4-aastasele tütrele korseti selga

Kim kommenteeris, et kleit vaid näeb välja nagu korsett ja ta ei paneks trimmivat pihavööd kunagi enda tütrele selga: «See kleit, mille ma ostsin, ei ole korsett, vaid lihtsalt imitatsioon. Minu meelest on see nunnu, ostsin selle ühelt disainerilt ja see on vaid kangas, mitte päris korsett.»

Teadupärast on korsetid disainitud, et seksualiseerida naiseihu ning tihtipeale kannavad neid burleskitantsijatarid. Seetõttu kihabki sotsiaalmeedia, kuna inimesed leiavad, et riie on nii noorele lapsele ebasobiv. Seega tundub uskumatu, et Kim ja Kanye enda lapse niimoodi majast üldse välja lubavad. Inimesed nimelt kardavad, et see võib isegi ahvatleda seksuaalkurjategijaid.

Korsett salendab pihta ja jätab tagumikust suurema mulje. Kim on isegi reklaaminud sotsiaalmeedias waist trainereid – korsetitüüp, mis tõmbab piha eriti kokku ja peaks seeläbi olema tulemuslikum keha vormimisel – ning öelnud, et need on tema liivakellafiguurile kaasa aidanud. See-eest on arstid aga säärast lolluste eest hoiatanud, kuna säärane teguviis on üliohtlik siseorganitele.

Selline torm sotsiaalmeedias järgneb Kimi äsjasele skandaalile, kus sotsiaalmeediasse lisatud pildi tagataustal paistis laua pealt kokaiinitriipu meenutav valkjas aine. Alguses teatas meediatäht, et tegu on marmorlaua mustriga tema hotellitoast. Peagi aga lükati see ümber, mispeale vabandas Kim, et tegu võib olla ka suhkruga kommidelt, mida ta lapsed olid söönud.