Kas ohtlik moment? Uku Suviste pildistas end mägiteel autosõidu ajal

Küsisime kommentaari politseilt, kelle sõnul ei ole asi ühe käega juhtimises, vaid just sõidu ajal pildistamises, mis on ju ometigi kõrvaline tegevus. Viljandi politseijaoskonna patrullitalituse juht Alar Sadam: «Vaade pildil on tõesti kaunis, aga on tegelikult sama kaunis ka siis, kui selle jäädvustamiseks sõiduk seisma jätta. Ohutuse ja turvalisuse vaates on iga tegevus, mis juhi tähelepanu juhtimiselt kõrvale viib või tema ümbritseva tajumist mõjutab potentsiaalselt ohtlik, mille tagajärjel võib tekkida liiklusohtlik olukord või juhtuda liiklusõnnetus. Seetõttu soovitame enne autosse istumist ja sõitma asumist oma tegevused läbi mõelda ja kui teel tuleb ette olukord, kus tuleb tegeleda millegi muu kui juhtimisega sõiduk seisma jätta ja jätkata sõitu siis, kui sellele saab rahulikult keskenduda!»

Mäletatavasti juhtus samalaadne episood ka saates «Sõidud Taukariga», kus saatejuht Karl-Erik Taukar eiras pea igas episoodis liiklusreegleid, lastes mõlemad käed roolilt lahti ja tegeles aina laulmise, pillimängu imiteerimise ja jutustamisega.

Alles mõni päev tagasi juhtus Tšehhis liiklusõnnetus, kus juht suri ning kaasreisija sai tõsise peavigastuse kõrvaliste tegevuste tõttu. Nimelt olid neiud lõbusas tujus ning tegid samaaegselt Facebookis otseülekannet, mistõttu juhi tähelepanu hajuski ning surmaga lõppenud õnnetus saigi toimuma.

Hea Uku, pilt on küll ilus, ent ei tasu niimoodi riskida!