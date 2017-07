Kehakeele ekspert Saagimi kanepi-skandaalist: see oli teadlik provokatsioon

«Anu Saagim ei tee midagi niisama, see on teadlik provokatsioon, et endale tähelepanu tõmmata,» sõnab Stahlman ja nendib: «Ta võttis selle ette teadlikult provokatsiooniks. Aga negatiivsest tuleb positiivne, sest kanepiteema leiab palju kõlapinda.»

Stahlmani sõnul loevad paljud inimesed politsei sõnumit just tänu Saagimi näole: «Saagim ei tee midagi niisama. Ta on analüütiline. Tänu tema näole loevad kogukonnad, kes seda muidu ei teeks, politsei sõnumit.»

12. juunil lahvatas meedias skandaal, kus ilmus video Anu Saagimist ja seltskonnast, kes eetris avalikult kanepit suitsetasid. Tänaseks on Õhtulehe veebist video eemaldatud, politsei on teinud avaliku pöördumise ning Õhtulehe peatoimetaja puhkus «rikutud».