Ajakirjanik avastas juhuslikult «Harry Potteri» pornovariandid

Kriitikute arvates muutus lastele mõeldud Potteri-sari viimastes teostes süngemaks ja küsiti, et kas need ikka on lastele sobivad.

Ajakirjanik Chapell ei läinud 2000. aastate alguse Potteri hullusega kaasa, ta ei teadnud raamatute ega nende põhjal tehtud filmide sisust peaaegu mitte midagi.

Ta ostis internetis kuue Potteri raamatu lugemisõiguse ja alustas nende lugemist, kuid üsna varsti esitas ta endale küsimuse, kas tõesti need raamatud on mõeldud lastele ja noortele, sest neis on palju «täiskasvanute asja».

Chapell uuris lähemalt, et mida ta õigupoolest loeb ja sai aru, et need ei ole originaalsed Rowlingu Potteri-raamatud, vaid anonüümsete autorite kirjutatud pornovariandid.

Ameeriklase sõnul on tegemist Potteri fännide kirjatöödega, kuid need ei ole üldsegi viletsad, lihtsalt need ei sobi lastele.

Mehe kolleeg Shelley Zhang teatas sellest juhtumist sotsiaalmeedias.

«Harry Potter» on briti kirjaniku Joanne Kathleen Rowlingi seitsmeosaline romaanisari, mille peategelane on võlurpoiss Harry Potter, kes õpib Sigatüüka (Hogwarts) võlukunsti koolis.

Seitse Potteri-teost on:

«Harry Potter ja tarkade kivi» (1997), «Harry Potter ja saladuste kamber» (1998), «Harry Potter ja Azkabani vang» (1999), «Harry Potter ja tulepeeker» (2000), «Harry Potter ja Fööniksi Ordu» (2003), «Harry Potter ja segavereline prints» (2005) ja «Harry Potter ja surma vägised» (2007).

Selle raamatusarja raamatuid on tõlgitud 67 keelde ja müüdud kokku üle 400 miljoni eksemplari.

Raamatusarja põhjal on tehtud ka filmid, milles mängib Harry Potterit Daniel Radcliffe.