Kertu Jukkum: mida ütleb kanepi-skandaali sattunud Anu Saagim oma pojale?

«See on cool ja seda teevad kõik,» on kõige sagedasem Tallinna laste turvakeskusesse võõrutusele sattunud lapseohtu noore inimese õigustus kanepi tarbimisele. Avaliku elu tegelased ja iidolid mängivad sealjuures olulist rolli, sest kes ei tahaks aupaistes säravate glamuuritegelastega samastuda. Võidab see, kes lähemale küündib.

Üleeile Õhtulehe veebiväljaandes ilmus saatelõik, milles Anu Saagim üheskoos Telegrami peatoimetaja Mariann Joonase, maailmarändur Tom Valsbergi ja teistega jutu kõrvale kanepit kimusid. Avalikult ja häbi tundmata. Tänaseks on küll kõnealune video eemaldatud, kuid selle mõju on pikaajalisem ja laastavam, kui «pilves olles» juttu vestvad täiskasvanud tol hetkel arvatagi oskasid.

Mõni aasta tagasi töötasin Tallinna laste turvakeskuses noorte narkomaanidega. Täiesti tavalised lapsed ja noored muide, kes pealtnäha ei eristunud millegagi. Mõni neist pärines rikkast perekonnast, teine vaesemast. Oli tuntud inimeste järeltulijaid ja neidki, kelle vanematest midagi ei teatud. Neid kõiki sidus üks: sõltuvus. 99% narkosõltlastest alustasid «süütust ravimtaimest, kanepist.»



Kellelt saab noor eeskuju? Muusikutelt, väitsid nad. Teletähtedelt ja teistelt kuulsatelt, keda õrnas eas alles kujuneva isiksusega noor enda eeskujuks peab. Just mõtlemise muutmine ja müütide kummutamine oli rehabilitatsiooniprogrammi kõige keerulisem osa. Suurema enamuse puhul see ebaõnnestus, vähemalt pikaajaliselt. Paljud tolleagsed kasvandikud on tänaseks kas vanglas või üledoosi surnud. Üksikud pääsesid sellest nõiaringist.

Mida ütlevad need samad videos kanepit tarvitanud ja seda propageerinud täiskasvanud oma lastele? Avalikult on nad oma suhtumisest kanepi tarvitamisse juba rääkinud. Kas nad julgevad minna ja vaadata otsa neile kümnetele noortele, kes glamuursest tegevusest eeskuju võtavad ja järgmise ringiga võõrutusele satuvad?



Otse-eetris narkojoobes viibinud Anu Saagimi ja kaaslaste teost saad lugeda siit.