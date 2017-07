Kas Anu Saagim valetab?

Kõmulises videoklipis sai tööst väsinud Anu saatekülalistelt kanepisuitsu. Skandaalitar tänas külalisi kingituse eest ja otsis ruumidest tuhatoosiks sobiva anuma ja küsis: «See on kanep, vä?» Saatekülaline vastas: «Jah, on küll jah.» Saagim sai ka Telegrami meeskonnalt näpunäiteid, kuidas õigesti kanepit tõmmata: «Siin on kaks valikut, kui sa ei taha päris kopsu tõmmata,» ütles üks saatekülalistest.

Õhtuleht.ee / Kuvatõmmis

Kuigi videoklipis mainiti selgelt kanepit, lükkab Anu Saagim paar päeva hiljem Publikule sellise väite ümber ja jätab mulje nagu oleks tegemist olnud vaid halva naljaga: «Mis puutub väitesse, et suitsetasime stuudios, kus peetakse Delfi poliitika- ja sporditeemalisi saateid kanepit, siis tuleb tõdeda, et kahjuks mitte või siis oli tegu mõne teise äärmiselt lahja loodusliku kraamiga.»

Elu24-le teatab Anu: «Te olete Õhtulehe peatoimetajalt Martin Šmutovilt piisavalt informatsiooni saanud. Mul ei ole midagi lisada.» Saagim viskab toru hargilt.

Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov teatas eile Elu24-le:

«Ma saan öelda, et kui on mingeid reegleid või seadusi rikutud, on see kahetsusväärne ja arutame seda Õhtulehes edasi. Aga alles siis, kui ma olen seda videot näinud ja saan arvamuse kujundada.»

Šmutov saatis teate video eemaldada. «Järgmisena analüüsitakse sisu ja siis otsustatakse, kas avaldatakse uuesti või mitte,» lisas ta lõpetuseks ja kinnitas, et targemad ollakse sel teemal juba täna.