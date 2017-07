Video: USAs leiti teise presidendi John Adamsiga seotud 221-aastane madeira vein

Kolm kastitäit madeirat pärineb 1796. aastast ehk vein oli villitud vaid 20 aastat pärast USA iseseisvumist, edastab foxnews.com.

221-aastane madeira vein / David J. Del Grande/AP/Scanpix

The Liberty Hall muuseumi töötajate teatel on pudelite vahakorgid puutumata ja seega võib madeira olla joomiskõlblik.

Etiketid on hästi säilinud ja neil on näha veini pudelitesse villija Robert Lennoxi nimi. Etiketi abil tehti kindlaks, et see madeira toodi Portugalist Madeira saarelt vaatides USAsse Philadelphiasse, kus see pudelitesse villiti.

Lisaks leiti madeira pudeleid, mis pärinevad 19. sajandist.

19. sajandist pärit madeira vein / David J. Del Grande/AP/Scanpix

«Madeira on ka tänapäeval populaarne jook, olles eelkõige dessertvein,» teatas muuseumi kuraator Bill Schroh.

Ajaloolised dokumendid paljastasid, et 1796. aasta madeira toodi USA teise presidendi John Adamsi ametisse astumise peo tarbeks.

The Liberty Hall muuseumi teatel on rohkem kui 200 aasta vanune madeira väga hinnaline. Veiniekspertide hinnangul võib sellise pudeli hind ulatuda 10 000 – 25 000 dollarini, kuid oksjonil võib see olla isegi kõrgem.

The Liberty Hall hoone, mis valmis 1772. aastal, kuulus seitse inimpõlve Livingstoni ja Keani suguvõsadele. Keanid asutasid Keani ülikooli ja siis muudeti see villa muuseumiks.

USA New Jersey esimese kuberneri William Livingstoni villa The Liberty Hall / wikipedia.org

Madeira on kange portugali vein, mis on saanud nime Madeira saare järgi.

Madeirat toodetakse Tinta Negra Mole viinamarjadest. Alates 1993. aastast on tootjad seadusega kohustatud etiketil kasutama üldmõistet, mis näitab veini magusust - seco (kuiv), meio seco (poolkuiv), meio doce (poolmagus) ja doce (magus). Veinid, mille etiketil on Sercial, Verdelho, Bual või Malmsey, peavad 85 protsendi ulatuses koosnema nimetatud sordist. Etiketil on tavaliselt veini vanus.

John Adams (30. oktoober 1735 Massachusetts – 4. juuli 1826 Massachusetts) oli teine Ameerika Ühendriikide president aastail 1797–1801 ja esimene asepresident 1789–1797 USA esimese presidendi George Washingtoni ajal.

Kunstnik Gilbert Charles Stuarti maal USA teisest presidendist John Adamsist aastast 1821 / /©The Image Works / TopFoto/Scanpix

Juristiharidusega John Adams määrati 1785 esimeseks USA saadikuks Suurbritanniasse.

Tema pojast John Quincy Adamsist sai 1825. aastal Ameerika Ühendriikide kuues president.