Palju õnne! Hitimeister Sven Lõhmus saab täna 45 aastaseks!

Kuigi Sveni eraelus ei figureeri tihti naishaldjaid, siis mehe tööelu ehk muusika üheks võtmesõnaks just naised - nii mõnegi noore lauljannahakatise on Sven enda "tiiva alla" võtnud ning üleöö staariks teinud oma meeldejäävate poplugudega. Produktsiooni- ja artistide agentuur Moonwalk Studio, mille üks asutajaid on Sven Lõhmus, loodi aastal 2005. Sinna kuuluvad Eesti pop-muusika primadonnad nagu Laura Põldvere, Grete Paia, Getter Jaani ning muusikakollektiivid Mr Happyman ja Black Velvet. Viimasest sai alguse Sveni muusikutee. Lõhmus on "sünnitanud" kunagised tüdrukutebändid Vanilla Ninja ja Suntribe ning loomingut kirjutanud ka legendaarsele Anne Veskile.

Türis üles kasvanud Sven Lõhmus on hariduselt koorijuht. Oma teadmised sellel erialal omandas ta Tallinna Pedagoogikaülikoolis (praeguses Tallinna Ülikoolis). Sveni looming on jõudnud 18 korral Eurovisiooni kohalikku finaali, nendest neljal korral on Lõhmuse laulud käinud Eestit esindamas Eurovisiooni lõppvõistlusel.



Palju õnne Svenile!