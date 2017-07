Jaapani «musta leske» süüdistatakse kolmes mõrvas ja ühes mõrvakatses

70-aastase Chisako Kakehi advokaatide teatel ei mäleta nende klient täpselt kellegi tapmist, ta kannatab dementsuse all ja selle tõttu on süüdimatu, edastab BBC.

Chisako Kakehi / JIJI PRESS/AFP/Scanpix

Prokurörid kinnitasid, et Kakehil on kerge dementsus, kuid see ei ole kohtupidamisel takistuseks.

Kui Kakehile esitati kohtus süüdistus kolme mehe mõrvas, oli naise vastus: «Ma ei teinud vigu». Kuna vastust saab tõlgendada mitmeti, siis ei ole selge, kas ta tunnistas tapmised üles.

Uurimise andmetel pani jaapanlanna kuriteod toime ajavahemikul 2007 – 2013 ning ta ohvrid olid vanuses 70 – 80 eluaastat. Politsei jõudis naise jälile 2014 ja ta arreteeriti.

Chisako Kakehi / JIJI PRESS/AFP/Scanpix

Jaapani kriminaalpolitsei uuris esmalt Kakehi abikaasa, 75-aastase Isao Kakehi surma. 2013. aastal ootamatult surnud mehe lahkamine paljastas, et hea tervise juures olnud mehe tappis suur tsüaniidikogus.

Japan Timesi andmetel tunnistas Chisako Kakehi sel esmaspäeval, et ta oli pannud tsüaniidi toidulisandikapslisse ja keelitas meest seda sööma. Naine oli mehe tapmise põhjusena nimetanud raha, lootes mehelt saadava päranduse abil oma võla ära maksta.

Naise sõnul oli mees rahaga ülikokkuhoidlik ja see tekitas nende vahel pingeid.

«Pärast abiellumist ei toetanud ta mind rahaliselt. Ma olin pettunud ja ma ei varja seda. Ma irvitan selle üle, kui mind surma mõistetakse ja ma võin homme surra,» teatas jaapanlanna kohtus.

Lisaks abikaasa mõrvamisele süüdistatakse jaapanlannat kahe elukaaslase tapmises. Veel süüdistatakse teda ühe mehe mõrvakatses, see mees suri siiski vähihaiguse tagajärjel, ning raharöövis.

Kakehi võis ta kolm meest tappa ja neljandat üritas tappa, kuid ta advokaat soovitas tal seda mitte omaks võtta.

BBC andmetel on Jaapani uurijatel informatsiooni veel kolme mehe kohta, kellega Chisako Kakehi abielus oli ja kes surid kummalistel asjaoludel. Nüüdsel kohtuprotsessil neid juhtumeid ei käsitleta.

Kinnitamata andmetel on see naine olnud suhtes rohkem kui kümne mehega, keda ta üritas rahast paljaks teha.

Jaapani meedia ristis Kakehi «mustaks leseks», kuna ta on nagu emane ämblik, kes pärast paaritumist isase tapab. Teada on, et Kakehiga suhtes olnud mehed nimetasid oma testamendis naise pärijaks ja ta saigi suuri summasid.

«Kuna tal on demetsus, siis ta vaevu mäletab hiljuti toimunut, rääkimata siis sellest, mis toimus aastaid tagasi,» teatasid «musta lese» advokaadid.

Kakehi juhtumi arutamine jätkub ja võib kesta kuni novembrini. Ei ole teada, kas jaapanlannat võib oodata ees vanglakaristus, kuid kui ta advokaadid suudavad rõhuda dementsusele, siis võib ta vanglast pääseda ja ta saadetakse raviasutusse.