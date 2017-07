Video: relvastatud politsei tegi Cristiano Ronaldo jahile üllatusvisiidi

Hispaania meedia teatel käis Ronaldo ja ta kaaskond eile keskpäevapaiku saarel söömas ning siis tulid nad jahile tagasi, kuid kohe olid kohal ka relvastatud politseinikud.

Cristiano Ronaldo ja ta kaaslased jahil / MEGA/Scanpix

Kolm korrakaitsjat läksid jahi pardale ja hakkasid alust läbi otsima. Kohalolnute sõnul oli olukord rahulik ning Ronaldo uuris politseinikelt, et mida nad otsivad ja sai vastuseks, et tegemist on tavapärase kontrolliga.

Cristiano Ronaldo ja ta kaaslased jahil / MEGA/Scanpix

Ronaldo esitas enda ja oma jahi dokumendid ning politsei jäi rahule.

Ei ole teada, kas jalgpalluri jahilt otsiti narkootikume.

Hispaania meedia arvates ei teadnud politsei, et tegemist oli Ronaldo jahiga ning alles jahil olles saadi teada, kes on selle kuulus omanik.

Cristiano Ronaldo ja ta elukaaslane Georgina Rodriguez / Instagram/Instagram/Scanpix

Baleaarid (ka Baleaari saared, Baleaari saarestik) on Hispaania autonoomne piirkond Vahemere lääneosas.

Baleaaride suuremad saared on Mallorca, Menorca ja Cabrera.