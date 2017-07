Kummaline mehitamata parv põhjustas Austraalias paksu pahandust

Põhjaterritooriumi politsei-, tuletõrje- ja kiirabiteenuste (NTPFES) ametnik James Gray-Spence teatas, et ulpiv alus leiti kividele uhutuna ning oli ohtlik: «On ülioluline, et kõik alused koristataks merelt, kuna vastasel juhul on need ohuks teistele.» Amet korjas parvekese merelt ja hävitas selle, lisaks panid nad pildi parvest hoiatuseks ja meeldetuletuseks enda Facebooki lehele üles ning pilt sai viraalseks, kuna see parveke näeb nii lustakas välja. Kommenteeriti, et tegu on parima asjaga pärast viilutatud saia ning soovitati ka, et parv vajaks piirdeid krokodillide kimbutamise vastu.