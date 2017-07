Poistebänd "Beyond Beyond" aasta oodatuimast festivalist: "Las trumm kolistab ja bass mürtsub!"

Neli noormeest stardivad Positivus festivalile bändibussiga. Kuigi mõned bändiliikmed naasevad juba õhtul koju tagasi, jäävad aga mõned festivali ja telkalamõnusid nautima. Kuid popmuusika poistebänd pooldab tervislikku eluviisi ja tasakaalustatud toitumist: "Toituma peaks ikka tervislikult. Ise ehk võtame midagi nipet-näpet kaasa aga varasema kogemuse põhjal on teada, et festivalialalt leiab igaüks endale midagi head hamba alla. Enne esinemist on lemmik joogiks klassikaline vesi", mõtisklesid poisid. Poistebändi jaoks ei ole esinemistel kõige tähtsam silmapaistev look, vaid hoopis mugavus ning see jääb igaühe enda otsustada, milles ta end kõige paremini tunneb.

Kohale saabunud muusikafännidele on poistebändil vaid üks soovitus: "Sõnad pähe ja kütame!" ning ega Positivuse helimeestki õrnalt kohelda: "Valjemaks! Las trumm kolistab ja bass mürtsub! (kitarre võib ka peale keerata), naeravad poisid."

"Toredaid esinejaid on palju. Näiteks JP Cooper, ALT-J, Mew, Rae Sremmurd ja Jose Gonzalez," on Beyond Beyond poistebänd veendunud, et kindlasti leiab ka kohapealt palju andekaid artiste keda ka tulevikus kuulata.

Poiste muusikaga saad tutvuda siin: