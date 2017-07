Tööandja eemaldas Anu Saagimi skandaalse kanepisuitsu video!

Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov vastab kõnele Vahemere äärest. «Ma viibin praegu puhkusel. Mul on seetõttu keeruline vastata, sest ei ole video kontekstiga kursis. Ma olen saanud ühe kirja, mis seda teemat puudutab, aga ma olen puhkusel ja ma ei ole seda klippi näinud. Mul on keeruline mingit arvamust väljendada, mis on täpne ja õiglane kõikide osapoolt suhtes. Kuidas oli, kas oli ja mis oli.»

Martin Šmutov Anu Saagimiga rääkinud ei ole: «Ma saan öelda, et kui on mingeid reegleid või seadusi rikutud, on see kahetsusväärne ja arutame seda Õhtulehes edasi. Aga alles siis, kui ma olen seda videot näinud ja saan arvamuse kujundada.»

Šmutov saatis teate video eemaldamiseks. «Järgmisena analüüsitakse sisu ja siis otsustatakse, kas avaldatakse uuesti või mitte,» lisab ta lõpetuseks ja kinnitab, et targemad ollakse antud teemal homme.