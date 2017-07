Elizabeth II on maruvihane, et Beckhamite tütre 6. sünnipäev toimus Buckinghami palees

Kuningakoda sai just 370 miljonit naela maksumaksjate raha, et renoveerida nende residents, niisiis on selline eetiliselt kaheldav palee kasutamine suur mainekahju. David ja Victoria Beckhami tütre Harperi 6. sünnipäeva tähistamine toimus kuninganna vanuselt teise poja prints Andrew’ eestvedamisel. Küllap ütles mehe isa prints Philip talle selle fiasko eest paar krõbedat sõna, eriti pärast seda, kui sai teada, et mahitajaks oli prints Andrew’ eksabikaasa, kellest mees lahutas juba üle 20 aasta tagasi. Selline korraldus näitab taas kummalist olukorda, et hertsoginna, kes pole juba 1996. aastast ametlikult kuningliku perekonna liige, seda de facto siiski on.

Selline korralagedus läks eriti hinge kuninganna endisele pressiesindajale Dickie Arbiterile, kelle sõnul on olukord piinlik: «Milline nonsenss. Mida nad seal tegid? Miks nad seal peo korraldasid? Neil kellelgi pole õigust seal majas olla. Miks sellest kohast on tehtud lõbustuspark? See vähendab selle koha väärtust.» Eriti häiris endist pressišeffi Instagrami lisatud pilt sünnipäevalapsest. Harperil on seljas sinine Tuhkatriinu-stiilis kleit ja seisab palee sisehoovis. «Miks tavalised inimesed, kes tulevad paleesse ekskursioonile, ei saa sealsamas pilti teha, aga Beckhamid saavad erikohtlemise osaliseks?» arutles mees.

Victoria Beckhami postitus Instagramis: «Meie väike sünnipäevaprintsess»/ Instagram

Hirmsaim aspekt selle suure peo juures on ajastus – Greenfell Toweri põleng ja terrorirünnakud, kus inimesed kaotasid enda asjad, kodud või isegi elud. Nüüd aga kasutati Buckinghami paleed ilmselgelt vääralt mänguväljakuna rikaste ja kuulsate jaoks.

Buckinghami palee kõneisik kasutas juhtumit kommenteerides kaitsetaktikat: «Mõnikord kuningliku perekonna liikmed, kes elavad kuningakoja residentsides, kutsuvad endale külalisi.» Ka Beckhamite pressišefi sõnul oli tegu privaatse teeõhtuga. Ideeliselt võinukski see jääda privaatseks, kui Beckhamite edevus poleks kannustanud neid pilte avalikustama. Mitme päeva jooksul jagasid nad pilte ja katkendeid peost Instagramis, ühel neist poseerivad peokülalised prints Andrew’ tütre printsess Eugenie’iga, pildi all kommentaar: «Õnneseen Harper palees kohtumas päris printsessiga.»

Õnneseen Harper palees kohtumas päris printsessiga./ Instagram