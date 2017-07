Foto, millel väidetavalt on Amelia Earhart, pärineb 1935. aasta Jaapani reisiraamatust

History Channel tegi dokumentaalsaate «Amelia Earhart: The Lost Evidence» (Amelia Earhart: kadunud tõend), milles väidetakse, et Earharti ja ta navigaatori Fred Noonani saatuse kohta leiti uut materjali, edastab hotair.com.

Amelia Earhart / HANDOUT/AFP/Scanpix

Saates esitleti USA rahvusarhiivist leitud fotot, millel väidetavalt on näha Marshalli saarestiku Jaluiti atolli sadamat, kuhu jaapanlased viisid nende kätte pärast lennuõnnetust vangi langenud Earharti ja Noonani. Pildil on näha ka Jaapani laeva, millel väidetavalt on Earharti lennuk Lockheed Model 10 Electra.

USA rahvusarhiivis olev foto, millel on Marshalli saarestiku Jaluiti atolli sadam. Arvati, et fotol on ka Amelia Earhart ja Fred Noonan / NATIONAL ARCHIVES/AFP/Scanpix

Saate teatel toetab see foto teooriat, et Earhart ja Noonan sattusid lennuõnnetusse, kuid langesid jaapanlaste kätte. Jaapani võimud pidasid ameeriklasi luurajateks.

Amelia Earhart / HANDOUT/AFP/Scanpix

Nimetatud fotot ja History saadet kajastati ja kommenteeriti nii meedias kui sotsiaalmeedias, seni levivad mitmed teooriad, et mis Earhartiga juhtuda võis ning jaapanlaste kätte vangi langemine on üks nendest.

Jaapanlasest sõjaajaloo blogija Kota Yamano leidis samasuguse foto Jaapani rahvusarhiivi digiarhiivist ja tal kulus selleks vaid 30 minutit.

Yamano andmetel on nimetatud foto pärit Jaapanis 1935. aastal välja antud reisiraamatust ehk see avaldati kaks aastat enne Earharti kadumist.

Jaapani 1935. aasta reisraamatus avaldatud foto Marshalli saarestiku Jaluiti atolli sadamast / Handout/Reuters/Scanpix

«Olin rõõmus, et see on Jaapani arhiivis olemas. Minu jaoks on kummaline, et dokumentaalsaate tegijad ei kontrollinud, millal see foto teha võidi ja kus avaldati. See oleks pidanud olema esimene samm enne selle foto eetrisse paiskamist,» lausus jaapanlane.

Yamano leitud foto on Jaapani reisiraamatu «Mere eluliin: meie mere lõunaosad» 44. leheküljel. Pildi juures on tekst, et sellel on Jaluiti atolli Jaburi sadam. Foto on tehtud 1935. aasta oktoobris.

History Channel teatas pärast jaapanlase informatsiooni, et nad kavatsevad uurida seda fotot ja kui nad on eksinud siis teevad paranduse.

«Ajalooline täpsus on meie jaoks tähtis, me ei soovi oma vaatajatele valeinformatsiooni anda,» teatas kanal.

Amelia Earhart (1897 – 1937) oli esimene naine, kes lendas 1932. aastal üksinda üle Atlandi ookeani. Earhart kadus 1937. aastal olles ümbermaailmalennul. Ta teatas 2. juulil enne kadumist lennujuhtimiskeskusele, et kütus hakkab lõppema ja maad ei ole läheduses näha.