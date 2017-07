Evelyn Sepp kehva keeleoskusega ministritest: piinik oli. Sooviksin väga, et pilt eksitas

"See lõik on saanud juba üksjagu avalikku tähelepanu. Piinlik oli. Midagi lisada on raske," vastab Elu24-le Sepp ja lisab: "Usun, et mitte ainult mina, vaid enamik tahaks näha, et Eesti asja aetaks kirglikult ja veenvalt igal pool – nii siin Eestis kui Brüsselis. Liiatigi sõltub praktilisel tasandil niinimetatud Euroopa Liidu tasandi kokkulepetest "lihtsate eestimaalaste" jaoks pagana palju. Seda isegi siis, kui nad ise seda endale ei teadvusta."

Evelyn Sepp toob välja veel asjaolu, et tema arvates pahameele keskmes ei ole isegi konarlik keeleoskus, vaid puisus ja küsitav kompetents. "Sooviksin väga, et pilt eksitas. Seekord nägime kodus korduvalt nähtut, lihtsalt rahvusvahelises kontekstis ja tehkem sellest omad järeldused. Partei annab ameti, aga selle täitmiseks vajalikku ei pruugi kaasneda," sõnab ta lõpetuseks.