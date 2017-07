Into The Valley korraldajad tunnistavad eluohtlikku momenti

Festivali avalike suhete juht Lana Yashkina kirjutab meediale saadetud pressiteates: "Paljud osalejad tõstsid esile selle koha ainulaadsust ja sealset erilist õhkkonda. Näiteks kirjutas saksa DJ ja produtsent Answer Code Request oma kanalites: "Võimalik, et parim koht, kus ma olen kunagi esinenud. Aitäh, Into the Valley, et mind kutsusid! Suur tänu neile, kes tantsisid väsimatult vihmas – selline energia ajendabki mind pidevalt!"

Kahjuks ei läinud kõik kavakohaselt – laohoonestseeni viimasel heliproovil tuli laest tellis lahti. Olime seda kohta varem helitehnikutega kontrollinud ja teinud ka vibratsioonikatse ning seetõttu ei osanud me seda oodata. Pidasime oma külaliste ohutust kõige tähtsamaks ja seepärast otsustasime laohoonet mitte avada, vaid ehitasime selle kõrvale kupli, et saaksime festivalil endiselt nelja lava kasutada. Meie tehnikud töötasid ööpäev läbi, et ehitada see uus lava nii kiiresti kui võimalik. Seepärast tuli reedel kava muuta, kuid laupäev toimus uues "mikrokosmoses” väikeste kohandustega kavakohaselt.

Viimasel hetkel oli meil ka turvafirmaga lahkarvamusi, kuid kohaliku politsei ja omavalitsuse rohke abiga suutsime leida uue firma ARES Security, kes tegi suurepärast tööd. Meie teada ei toimunud mingeid kuritegusid.

Meie töörühm ja kõik võrratud vabatahtlikud tegid suurepärast tööd, ei vandunud millelegi alla ja olid alati igati innukad. Hoolimata ilmaprobleemidest ja raskustest uues kohas esimest korda festivali korraldamisega töötas kogu meie töörühm iga päev ööpäev läbi nende probleemide lahendamiseks, kuid nähes, kuidas külalised üritust nautisid ja lõbutsesid, oli see kindlasti kõiki neid jõupingutusi väärt."