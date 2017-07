Mehel ei lubatud meigi tõttu tööle tulla!

Pärast pingelist vestlust tööandjaga valas Laplanche oma viha välja Facebookis: «Tulin tööle vapustava välimusega ja ja mulle öeldi, et pean meigi eemaldama. Olin šokeeritud ning keeldusin. Seepeale öeldi mulle, et võtku ma seda vähemaks. Vabandust? Šedöövrit ei saa muuta. Mulle tundus, et see on diskrimineerimine. Päevselgelt ei võta ma meiki maha, kui kõik mu teised (naissoost) kolleegid võivad tööle tulla, näidates enda parimaid omadusi.» Mees selgitas, et varasemalt pole jumestatult tööl olemine probleemiks olnud. Ta käis ka tööintervjuul meigituna.

«Ma olen siin töötanud ligi üheksa kuud ja mind pole varem meigi eest noomitud. Tegelikult lausa vastupidi, mitmed kolleegid ja juhid on mulle selles vaidluses poolehoidu näidanud ja minu jumestusoskusi kiitnud. Laplanche ei avalda firma nime, kus ta töötab, kuna protsess alles käib. Tema sõnul ei ole ettevõttes mingisugust reeglistikku meigikandmise osas ning kuigi tema naissoost kolleegid meigivad ennast temast rohkem, ei tohiks olla eeskiri soopõhiselt erinev. «Mu ülemus ütles, et meil ei ole eeskirja antud teemal, andes mõista, et mu naissoost kolleegid võivad meiki kanda, kui tahavad. Üritasin seepeale talle seletada, et see on ju minu suhtes ebaaus. Saaksin keelust aru, kui see kehtiks kõigi suhtes,» rääkis Laplanche ebaõiglusest.

Mees on väga tänulik toetuse eest, mida ta on saanud. Ühe õhhtuga sai postitus 3500 ülespidi pöialt ning ka kolleegid kiitsid teda, et ta enda eest välja astus. Ta ei kavatse meigi kandmise osas oma meelt muuta ning postituse eesmärk oli teemale tähelepanu tõmmata. «Ma ei muuda mitte kellegi pärast oma välimust, isegi mitte siis, kui see teistele inimestele ebamugavust valmistab, nagu näiteks mu ülemusele. On ikkagi aasta 2017 ja inimesed peavad muutuma tolerantsemaks LGBT-kommuuni ja meigitud meeste suhtes.