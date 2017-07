Jõhkardist poiss-sõber, kes tümitas enda lapse ema pisteti vangi

Vägivaldne poiss-sõber pisteti pokri tänu sellele, et tema ohver postitas pildid vigastustest Facebooki, mistõttu aitasid inimesed mehe kinninabimisele kaasa.

Eelmisel nädalal mõisteti Webber kolmeks aastaks vangi, mees tunnistati süüdi eluohtlike kehavigastuste tekitamises. Kohtus selgus, et mees ründas oma tollast tüdruksõpra, kuna viimane tahtis lahku minna. Webber lähenes naisele selja tagant ning hakkas teda kägistama, hoides seejuures naise kõri nii tugevalt kinni, et naine ei saanud hingata ja kaotas teadvuse. Kui Thomas taas meelemärkusele tuli, hüppas ta aknast alla ja kukkus kõnniteele, samal ajal hüsteeriliselt karjudes. Mees püüdis naise sülle haarata, et ta tagasi tuppa viia, hoides kätt Thomase suul, et too ei kisaks. Kähmluse käigus kukkusid nad mõlemad maja ja Webber ütles enda ohvrile: «Kui ma läheks uuesti vangi, siis ainult sinu tapmise eest.» Mehel õnnestus põgeneda, kuna sekkus naaber, kes hüüdis, et ta lõpetaks.

Päev pärast rünnakut postitas naine pildid enda vigastustest Facebooki ja palus inimestelt abi mehe leidmiseks: «Palun aidake ta leida, ma pääsesin eluga üle noatera,» lisades pildid enda vigastustest, «need haavad põhjustas Jamie Webber mulle igasuguse põhjuseta. Ma anun teid, et kui teda näete, helistaksite te politseisse. Ma kardan majast lahkuda. Teda on igalt poolt otsitud, keegi ikka peab teadma, kus ta on.»

Tänu Thomase postitusele tekkis suur avalik huvi asja vastu ning peagi mees leiti ja tiriti kohtuniku ette, kes määras Webberile lähenemiskeelu naise suhtes ja kolm aastat vangistust. «Sa olid armukade ja omandamishimuline. Üks õhtu sa laaberdasid ja said marupahaseks, kui naine sul lahkuda palus. Seetõttu ründasid sa naist ja ütlesid, et oled valmis tema tapmise eest kandma vanglakaristust.»

