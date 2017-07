Jan Uuspõld: teater sureks välja kui...

Jan Uuspõldu teavad kõik, kuid paljud pole ilmselt kuulnud, et eduka näitlejakarjääri kõrval on Jan alati ka muusikaga tegelenud. Tegelikult saigi Jan kuulsaks kõigepealt just lauljana. Tema bänd Luxury Filters oli 90ndate keskel üks populaarsematest bluusibändidest.

Raul Ukareda on Compromise Blue ja Tanel Padar Blues Bandi kitarrist ning suure bluusientusiastina ka üks Augustibluusi korraldajatest. "Janiga tutvusime 90ndate bluusiskene tohuvabohus, tõenäoliselt Von Krahli baaris või Eeslitallis – kes seda enam mäletab,” meenutab Ukareda ja lisab: "Siis sai pulli tehtud laval ja lava taga, aga vanade kolleegide esimene päris ametlik koosmusitseerimine sai teoks alles 2015. aastal, kui Augustibluusi pealaval vanameister B.B. Kingi mälestati."

Tol korral mängisid Jan ja Raul koos vaid paar lugu, kuid need mõjusid nii hästi, et sealsamas Augustibluusi lava taga sündis mõte lähitulevikus ühine täispikk kava kokku panna ja Eestimaa väärikamatel festivalidel ja kontsertlavadel üles astuda. Jan kinnitab Elu24-le, et ta esitab tulevastel kontserditel paar laulu, milles ta laulab armastusest nii, nagu ta kunagi varem pole laulnud. "Raul Ukareda bändis on niivõrd head muusikud, et ka minu hääl ja muusikaline väljendus on saanud enneolematu õnnistuse," lisab ta.

Jani on harjutud nägema laval nii näitlejana kui ka püstijalakoomikuna, kuid laiemale publikule muusikuna mitte. Kui Janil oleks valida, kas tema elust kaob täielikult muusika või teater, ei oska ta valida ühte ega teist. "Teatrita ei elaks kuidagi kindlasti ära, aga muusikata pole ilmselt võimalik. Ma arvan, et teater sureks ka välja kui muusikat ei oleks," vastab Uuspõld ja lisab: "Väga oluline osa muusikast on rütm. Ilma rütmita laguneb aga kõik koost. Teatrilavastus, millel pole rütmi, ei ole vaadatav."

Kuigi Uuspõld ise laulab bluesi, teab ta väga hästi, kes on Drake ja Kanye West: "Popmuusikast ma arvan väga hästi. Isegi kui ma küsimuses nimetatud artiste ei tahaks teada, siis ma teaksin ikkagi, sest et nad on kõikjal."

Muusika ja teater käivad käsikäes ning seda, millist muusikut Jan lavalaudadel mängida tahaks, teab ta hästi: "Ma mängiksin hea meelega Serge Gainsbourgi, kui Vanessa Paradis mängiks Birgitte Bardot'i."

Kontserdid toimuvad:

12.07 Laitse Graniitvillas (kell 19.00)

13.07 Von Krahlis (kell 21.00)

14.07 Haapsalu Kuursaalis (kell 23.00)

​