Tohoh - sealt see anne tulebki? Loe, mida joob "Go Away Birdi" solist Hanna enne esinemist!

"Go Away Birdi" särtsakas laulja Hanna Parman tõdes, et osad bändiliikmed sõidavad Positivus festivalile kohale juba reedel, kuna kokku on neid tiimis koguni kuus tükki. "Mõned meist reisivad kohale juba reedel ja mõned lähevad alles pühapäeval - erinevate vahenditega, peamiselt autodega ikkagi. Mina isiklikult lähen autoga, sest mul on värskelt enda päris oma auto ja päris juhiload." Hanna kahjuks ise kõiki artiste ei näe, kuna sõidab kohapeale alles pühapäeval, kuid teised bändiliikmed on kindlasti mõnda artisti vaatamas. Lauljatari enda suured lemmikud on José González, Cigarettes After Sex, Crookers, NOEP ja Tehnikums.

Muusikafestivalile aga bänd tõenäoliselt oma snäkke kaasa ei võta: "Loodame kohalikule toidule. Igal ühel on suured lemmikud, mida nad enne esinemist tarbivad. Mina tavaliselt joon enne esinemist samal päeval Dr. Pepperit. Mitte vahetult enne esinemist, sest gaasilised joogid teeksid laulmise natuke naljakaks," tõdes Hanna.

Dresscode jääb sinijuukselisel multitaskeril Hannal üsna tagasihoidlikuks: "Ma kannan peamiselt ainult musta, halli ja valget, nii, et esinemisriiete valimine on üsna lihtne. Vihmakeep on juba pakitud, igaks juhuks."

Hanna paneb fännidele südamele tulla kindlasti õigeks ajaks, sest laval mängivad nad kõigest 40 minutit.

Kuula "Go Away Birdi" muusikapala siit: