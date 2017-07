Kas oled valmis? Mauno Meesit Positivusest: "Ära muretse vihma pärast. Laval on hea katus!"

Enne, kui kogu festival saab võimsa grande finale, üllatab pühapäeval Palladiumi laval veel laulja, helilooja ja produtsent Mauno Meesit.

33-aastane laulja kavatseb sobituda ilmastikuoludega, jääda härrasmeheks ning dresscode jääb tumedaks ja minimalistlikuks. Muusika festivalile sõidab Mauno koos bändiga. Kogu tehnika mahutatakse auto järelkärusse, et saaks kogu kambaga ühes autos mõnusa tripi teha. Ööbida aga noortel plaanis pole.

Muusik kavatseb aga festivalist ka ise rõõmu tunda: "Proovin head-paremat söögipoolist, mida festivalil pakkuda on." Marko enda salanipp aga, et kogu esinemine laval hästi välja tuleks on üllatavalt lihtne: "Enne esinemist joon vaid vett, et paremini keskenduda." Kuid Mauno fännab ka teisi artiste, kes Positivusele kohale on tulnud: "Plaanin kuulama minna José González-t ja Mew-i," kel aga kindlaid lemmikuid artiste poole soovitab laulja: "Minu kuulamis-soovitused oleks: Get Your Gun, González ja Lepatriinu."

Fännidel soovitab Mauno aga hoolimata heitlike ilmaolude tõttu rahulikuks jääda: "Ära muretse vihma pärast. Palladiumi laval on hea katus."

Enda muusika loominguga on Maunol aga hingelähedane side: "Iga lugu, mille valmis kirjutan on mulle ilmselt sama oluline. Olen aga jätkuvalt väga rahul „Varjudemaa“ loo muusikavideoga, mis kirjeldab suurepäraselt mu muusika atmosfääri.

Tutvu Mauno muusikaga siin: