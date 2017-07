Vaata, kui pillavalt elavad rikkad Šveitsi lapsed!

Kontod nimega «Rich Kids of…» on Instagramis saanud justkui omaette brändiks. Tolle nimega lehed näitavad erinevate piirkondade rikaste võsukeste tegemisi, andes niiviisi inspiratsiooni telesaadetele, veebilehtedele ja raamatutele. Antud puhul vaatame Šveitsi jõukate tegemisi, kuivõrd tegu on elukalliduselt esimese riigiga Euroopas, lisaks asub riigis ka maailma kalleim erakool ja ka Big Maci burger maksab maailma mastaabis just Šveitsis kõige rohkem! Konto The Rich Kids of Switzerland näitab enda sõnul Šveitsi puutumatute laste pillavat elustiili – piltidel on enamasti kallid kellad, rahapatakad, autod ja šampanja!