Opa! Kaunis telesaatejuht Aveli Jänes vahetas tüdruksõbra mehe vastu!

Saatejuht Aveli Jänes, «Armastust otsides» / Ove Musting



Mõned aastad tagasi tekitas suurt kõlapinda 33-aastase Aveli kihlumine Evelini nimelise naisega. Eelnevalt ühe mehega kolm aastat suhtes olnud Aveli tunnistas, et suhe naisega tuli kui välk selgest taevast. «Aga ootamatult juhtub, et ootamatu inimene on lihtsalt nii oma ja lammutab tegelikult kogu su maailma. Kõige paremas mõttes.»

Aveli suhe siiski ei jäänud kestma ja naiste eluteed läksid lahku. Värskes Naistelehes räägib Aveli, et tundis ühel hetkel, kuidas naisega suhtes olemise periood sai tema jaoks otsa ja tunnistas endale, et vajab siiski enda kõrvale meest: «Arvan endiselt, et paljud naised on biseksuaalsed ja võimelised ka naisega koos olema,» räägib Aveli, kes leidis enda uue armastuse tantsutrennist ja jagab enda elu nüüd Margo nimelise meesterahvaga. Pikemat artiklit loe siit.

Aveli on enda naiselikkusega nii mõnegi mehe pea sassi ajanud. Teineteise seltsi on Aveli nautinud ka legendaarse Kanal2 telenäo Jürgen Fogeliga.