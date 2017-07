Video: ufo «neelas» teise ufo?

Videot näinud küsisid, et kas tõesti on tegemist tulnukate õhusõidukitega või on see video hoopis väga hea arvutigraafika.

Ufo / Kuvatõmmis/Youtube

«Jakuutia taevas oli näha lendamas heledat tundmatut objekti, see jättis endast maha kondensatsioonijälje. Video lõpul on näha ilmumas valgustatud «akent», millesse esimene objekt kaob. Video juures ei ole märgitud juhtunu täpset aega ega kohta,» kommenteeris videot näinud Semjon.

Sotsiaalmeedia kasutajate arvates «neelas» üks ufo teise ning nelinurkne «neelaja» võis olla emalaev. Oli ka neid, kelle arvates oli «aken» dimensioonidevaheline portaal.

Jakuutia ehk Sahha Vabariik on Venemaa suurim regioon, mis on kuulus oma loodusressursside, kaasa arvatud teemandileiukohtade poolest.

Jakuutia piirkonna politsei teatel ei ole nad saanud kodanikelt teateid tundmatute lendavate objektide kohta.